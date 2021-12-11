大學是人生選擇的一個重要轉折，或多或少左右著未來出路與薪資待遇的多寡，日前就有網友哀怨表示，自己念生科系一路讀到研究所，卻一天到晚被當雜工使喚，月薪也不足4萬，讓他不禁納悶，是否還有生科人願意繼續在生科領域待下去，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「念完生科待在生科是不是好傻好天真」為題，PO文指出，自己念生物科學一路讀到研究所，沒想到在所內卻被當雜工使喚，每天工時10至12小時不等，有時還要處理雜事、應付老闆不定時的任務需求，就連辛苦做的研究，也都是掛在老闆或教授的名下，感覺前途渺茫。

眼看不少同年齡的人，爭相搶著一份月薪不到4萬的萬年工作，讓他不禁納悶，「各位生科人，你們還在生科領域嗎？好險我12年前退了」。

貼文一出，不少人心有戚戚焉，紛紛留言回應「對科學無私的奉獻」、「待生科也要會投資，不然真心科科」、「不要不信」；更有許多網友急忙勸退，「理工科裡的文組，如果還年輕建議快重考」、「生科真的科系地雷，沒看到有好下場的」、「念生科不如唸文組法商財金」、「想要待在生科領域反而不能念生科，因為會發現生科領域的領導都不是純正生科」。