網紅許藍方是台北醫學大學護理學博士，外型亮麗的她活躍於各大談話性節目，因此還有「最美性學博士」美名，今年8月還一度深陷不倫風波，丟了《57健康同學會》主持機會；即使許藍方減少現身螢光幕前，她仍經常在社群分享個人觀點，最近更說到「高學經歷女性沒有男人敢娶」的看法，她也自信說出三觀超正的想法被讚爆。

許藍方今（16）日下午在臉書粉絲專頁發文，提到女人在追求事業學業/職位學位的時候，往往可能會聽到旁人建言，「地位太高，書讀太多的女人，小心沒有男人敢娶妳」；但她卻不那樣認為，她說出自己的愛情觀點，「愛裡沒有地位上下學位高低財富多寡之分，只有願不願意心甘情願無怨無悔沒有期待付出」。

她也接著分析，有些女人聽到那種話往往會心生害怕，甚至產生「被威脅感」，可能就會選擇放棄理想投入「家庭」，也有的就乾脆成為不婚不嫁的獨立女性；許藍方表示，她覺得當一個人找到自己的時候，才有辦法做最自在的自己，那時候所展現的自信才是真正的魅力。

最後更補充，「只要妳快樂，對的人，一個就夠了；妳不快樂，錯的人，再多也不夠」；短短幾個小時就吸引萬名網友按讚留言，大部分人都相當贊同她超正三觀，「漂亮博士說得好」、「認同，懂得做好自己且認識自己內心的人，自然懂得愛與被愛，男女都是如此」、「真的，開心過日子很重要」。

許藍方現年37歲，大學考入台北醫學大學護理系，曾擔任萬芳醫院護理師，後攻讀芳療情緒諮商、性功能障礙等領域，取得北醫護理學博士學位；2017年踏入電視圈，成為TVBS頂尖事務所簽約藝人，憑藉高顏值以及落落大方談論性學問題的專業形象迅速走紅，YouTube節目《Dr.She》有多部百萬作品，還曾接下東森《57健康同學會》主持棒，在不倫風波後才退出。