王力宏當年頂著優質偶像封號出道，不只形象清新、有才華，更被起底全家都是學霸，父親是台大校友，母親從政大畢業，外婆也是從清華大學經濟系畢業，然而近日離婚風波，讓他成為眾矢之的，昨(20日)在李靚蕾訂下的期限一天後才決定讓步發出道歉信，而這封信也是吐槽點滿滿，讓同為學霸出身的港姐麥明詩忍不住批評：「這句既父權兼沒承擔責任的意思」。

王力宏出道因才華兩度在金曲獎鍍金，讓他躍升為台灣樂壇四大天王之一，但過往受訪時他曾透露覺得自己在家裡是比較「沒出息」的那位，原來是因為他出身在高知識分子家庭，爸爸王大中畢業於台大醫學系，目前是小兒腦神經科醫生，母親是政大畢業，哥哥王力德是耶魯大學醫學博士，今年2月王力宏才發文寫下：「恭喜哥！王力德博士獲得了加州政府重要撥款，也祝願這次的科學研究能拯救更多的腦瘤病童，力德，加油！」，看來頗以哥哥為榮。

麥明詩發文。（圖／翻攝自麥明詩 Louisa Mak臉書）

而王力宏的弟弟王力凱也不是省油的燈，跟太太都是麻省理工學院畢業的高材生，2016年王力宏透露人在美國參加弟弟婚禮，留言寫下：「在弟弟婚禮現場不方便發微博！正要開始...我好緊張！」，也可見全家人好感情。而日前王力宏陷離婚風暴，爸爸王大中第一個跳出分享親筆信，被指提油救火，直到19日下午3時，王力宏仍不肯對揚言提告的李靚蕾道歉，直到昨(20日)天，王力宏才曬出正式道歉聲明，但內容仍引起許多爭議。

王力宏昨終於發文致歉。（圖／翻攝自王力宏 Wang Leehom臉書）

對此，被封為「十優港姐」，同時也是英國劍橋大學法學士畢業的港姐冠軍麥明詩，昨忍不住發文，先強調不論兩人婚姻中的對錯，王力宏開頭這句「男人還是應該承擔起所有責任」，既充滿父權主義，又看似並非真心想承擔責任，麥明詩說：「意思是我（王力宏）所謂『承擔責任』是因為我是男人，而不是因為我為我自己做錯的事情而承擔責任及後果，而這個說法，是基於妻子是丈夫的附屬品的概念」。

麥明詩進一步批評：「若王力宏真的覺得男人應該承擔所有責任（我不認同但先根據王力宏的說法去討論），那就應該直接承認錯誤及承擔後果，而不是透過『我是男人所以我承擔』來迴避面對自己的對錯和不足」，認為王力宏並沒直接面對所有錯誤，網友回應：「王生根本就沒有道歉，只是想跟其他人說他好慘，他也是受害者」、「頭4個字『左思右想』已經係（是）無意義無誠意的表現」、「終於有公眾人物肯指出王力宏並不是因為自己做各種各樣錯而道歉，而是在侮辱女性啦！」、「其實簡單來講，他意思是『好男不與女鬥』，你是女人，你說是就是啦。完全轉移視線並且無承認責任」。