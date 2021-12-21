王力宏宣布8年婚姻劃下句點後，李靚蕾發表千字毀滅式宣言，指控他私生活淫亂，包括約砲、召妓等，最後王力宏道歉宣布暫時退出演藝圈，讓風波暫時告一段落，律師師林智群也用簡短59字解釋這幾天事件發展進度。

王力宏昨（20日)公開道歉，並表示會承擔所有責任，暫時退出演藝圈，並將價值約4.8億名下豪宅「吾疆」過戶給前妻，也讓李靚蕾表示不會提告，風波暫時告一段落。對此，知名律師林智群表示把這幾天的事情整理一下，簡單來說就是「李說王睡了每個人，徐說王沒睡她，掰兔說王睡她時還沒結婚，王爸說王只睡老婆，王說他是被迫睡老婆。最後王道歉加送房子，李說那我不計較了，劇情快轉後，大概就是這樣」。

對此，網友紛紛留言：「如果照字面上看，李不久就會後悔的，王只是在等待一個時機」、「當初房子就直接大方送，就不會有現在這齣戲了。真是小氣，搞什麼免費住18年」、「原本就是要他說明和道歉，送房子是到後來不得不才送的，其實也是剛剛好而已」、「果然是律師，能夠快速抓到案情重點」。

李靚蕾直指王力宏9月時，「明知違反法規也要飛奔去她家找她聚會」，讓外界將矛頭指向徐若瑄，聚會成員之一的陳子鴻受訪時還原當天情形：「那天很簡單吃個中飯，大概1個多鐘頭就鳥獸散，大家都滿開心的，輕鬆吃飯聊天。」