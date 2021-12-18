王力宏日前宣布終結8年婚姻，未料卻被李靚蕾毀滅性長文爆出私生活混亂，還四處招妓約砲，消息曝光後震驚演藝圈，名嘴狄志為吃驚表示這篇深夜毁滅性的自白，讓他跌破眼鏡。

狄志為表示王力宏跟李靚蕾離婚不出惡言，原以為是難得的名人離婚典範，沒想到無預警爆出這篇毁滅性自白，讓他驚呼過往聽說的傳言，跟李靚蕾說的比較起來，真的是小巫見大巫，對於外界質疑有人刻意營造離婚是「婆媳關係」，甚至是女方插手工作導致，都是對女方不利說法，如今這篇爆炸性自白，就像當初周揚青之於小豬，如果內容都屬實，絕對重創王力宏形象。

狄志為認為對於李靚蕾的指控，全世界應該都好奇王力宏的回覆，另外被點名的已婚女明星，說法肯定也備受關注，相信李靚蕾應該是被逼到絕路才出此下策，也讓外界完全顛覆對王力宏的印象，雖然李靚蕾此舉動跟周揚青比較起來，有過之而無不及，但可以肯定的是王力宏演藝事業面臨最空前危機，不禁感嘆：「沒想到這個看似單純的婚變，引發這麼多的案外案」。

王力宏日前爆出離婚後，就有自稱女團BY2的閨蜜爆料他婚前、婚後與BY2妹妹Yumi有地下情，還曬出兩人親密合照，隨後Yumi發文秀出報警表示遭誹謗，並貼出報案單，沒想到李靚蕾轉發Yumi微博直接嗆聲：「請把警察聯繫方式給我，我提供證據，謝謝」。