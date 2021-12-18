王力宏宣布結束8年婚姻，李靚蕾噤聲2天後發出毀滅性長文，控訴王力宏私生活淫亂，除了招妓之外，甚至每個城市都有炮友，好男人形象毀於一旦，更有網友翻出他之前上訪談節目片段，提及妻子生完二胎身體不舒服，他僅回應：「這我沒辦法體會」，引發眾人不滿。

王力宏昔日上訪談節目《魯豫有約》，提到李靚蕾生下孩子時，當天心情五味雜陳，而當小孩呱呱墜地後，只覺得自己好累，讓主持人魯豫笑回：「感覺像是你生的一樣」，接著提到李靚蕾生完第二胎後「覺得五臟六腑都錯位」，王力宏則回應：「這個我沒辦法體會，身為爸爸的感受，她可能也無法體會」，如今訪談再被挖出，被網友痛批態度冷漠。

王力宏昔冷回李靚蕾生產一事，慘遭網友砲轟。（圖／微博）

主持人魯豫問到：「愛情對你來說很重要嗎？」他表示很羨慕父母白頭偕老的幸福模樣，接著追問：「在你結婚的那一刻，你心裡是很確信知道那個叫作愛的東西在那」，王力宏則是秒回應：「對，因為我很相信它在，而且我會毫不猶豫，沒有底限的給予」，如今與他的行為對照起來，被網友狂虧真的太會演了，真的欠他一個影帝獎座。

李靚蕾透露王力宏婚前婚後都與他人關係混亂，甚至坦言召妓是無法控制自己，媒體則爆出類似召妓的對話截圖，似乎是王力宏的相關人回應女方，不能在公眾場合被看到，更提醒對方：「妳就說是『Belle』」，王力宏就會請工作人員讓她上樓。