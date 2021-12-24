王力宏被前妻李靚蕾踢爆約炮、召妓等私生活醜聞，甚至握有記錄對象女子各種特徵的「花名冊」，資深狗仔葛斯齊在節目上除了還原王力宏9年前召妓過程，更驚爆居中牽線的老鴇手裡可能握有更多嫖客名單，對象可能都是政商名流或演藝圈人士。

資深狗仔葛斯齊在節目《新聞挖挖哇》中，重新還原9年前王力宏召妓過程，他表示起初對象是50歲大媽，推測應該是王力宏很早就離開雙親外出工作，缺乏母愛導致，接著對象是一位穿著性感網襪的韓籍妹，當時為了拍攝女方是在賣春，和負責接送的馬伕起了衝突，導致自己媒體身份曝光，當下他就接到王力宏住戶保全來電，表示大樓總幹事被王力宏飆罵：「如果再把消息提供給媒體，就準備提告。」

葛斯齊透露王力宏被發現召妓時，曾打電話飆罵大樓總幹事。（圖／新聞挖挖哇 Youtube）

葛斯齊表示王力宏提到「媒體」二字，就代表牽線的老鴇早就得知王力宏藝人的身份，而這位老鴇「服務」的對象可能包括政商名流及演藝圈人士，接著強調若對方手上握有的名單曝光，肯定會是一顆很大的未爆彈，對於王力宏被指出有性成癮，但粉絲眾多的他勢必有許多人想投懷送抱，何必得去召妓？兩性作家欣西亞表示「性成癮」的人口味重鹹，一般人是無法滿足。

王力宏日前認錯道歉，宣布暫時退出演藝圈，4.8億豪宅將過戶給李靚蕾，對此，李靚蕾昨（23日）第5度發文，表示不會接受王力宏「贈與」豪宅，更強調：「從頭到尾就不是為了要錢，也不是為了報復。」