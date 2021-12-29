資深前狗仔葛斯齊上節目爆料曾拍到王力宏召妓，也抖出許多演藝圈內幕，讓他聲名大噪，近日上節目爆料曾有老三台主播被拍到車震，不過因為高層施壓不了了之，名嘴許聖梅更加碼踢爆是動用到一名「領袖級人物」關切。

資深前狗仔葛斯齊上節目《新聞挖挖哇》，被主持人鄭弘儀詢問如果有人關說，能否將新聞壓下來？葛斯齊表示：「關說找記者絕對拉不下來，找老闆的機率特別高」，接著爆料老三台某主播車震被拍到，接著爆料：「這件事情要問聖梅姐，聖梅姐壓的」，讓許聖梅一陣錯愕，接著尷尬表示：「我沒有這麼大能耐」。

許聖梅表示該主播出動「領袖級人物」來關切，才把整件事壓下來。（新聞挖挖哇Youtube）

許聖梅表示當時爆發這件事，主管是真的壓不下來，一定得要是上面的老闆才有辦法，更表示該主播動用所有人脈，出動一位「領袖級的人物」來關切，讓所有人束手無策，只能把這條大新聞拉掉，對此，葛斯齊強調「那天報紙是都已經刷好囉，都印好了，版都出好了，版都進好準備要降版的時候，全部拉掉」。

對此，主持人鄭弘儀好奇詢問：「當時版做多大」，葛斯齊表示「三個全版」，此話一出，不僅讓在場來賓全部傻眼，鄭弘儀更驚呼：「三個全版那就超級大新聞」，當年內幕因此曝光，也讓許聖梅對著葛斯齊直呼：「你真的會害死我」。