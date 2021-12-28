隨著農曆新年即將來臨，各大公司行號陸續舉辦尾牙犒賞員工一年的辛勞，34歲女星Albee（范乙霏）接下尾牙主持活動，昨（27日）分享當日火辣穿著，充滿女人味的身材曲線十分養眼，引起網友讚嘆。

Albee27日在社群平台更新動態：「左思右想，尾牙美照還是先來一張。」畫面中，她梳著優雅的辮子，化著甜美妝容，配戴垂墜式耳環，身穿一襲香檳撞色桃紅的華服，上半身深V到肚子，秀出豐滿C球，轉到後面辣露無瑕美背，雙手一抬再見側邊挖空巧思，側乳若隱若現，打扮相當清涼、性感，Albee還俏皮地形容自己是「寒流裡的一把野火」。

果不其然，這把「野火」燒得網友們體無完膚，紛紛留言：「如果遇見本人，我想我會直接被燃燒」、「太美了」、「真的好漂亮」、「Albee美麗的臉蛋加上傲人身材=極品」、「最正的女主持人」、「簡直是人間凶器」，還有網友故意起哄：「走光了」，Albee也不是省油的燈，妙回：「是說台下的貴賓都走光了嗎（才沒有）」鬼靈機怪的反應讓網友莞爾。

Albee曾透露保持體態的秘訣，像是愛吃地瓜、多攝取水果、無糖豆漿和無糖紅豆水，加上跑步、健身的運動習慣，瘦成一道閃電卻又不會縮胸。