香港女星李若彤在1995年古裝劇《神鵰俠侶》飾演「小龍女」，如仙女般的外表被譽為歷年來「最美小龍女」，現年55歲的她熱愛健身，保養得宜還出書；今（28）日李若彤現身「2021鳳凰網時尚之選」，穿著露肩禮服像仙女般走紅毯，但瘦到鎖骨凹陷太誇張令粉絲都超心疼，喊話「姑姑要記得吃飯」。

李若彤空靈美貌，更曾讓已故作家金庸一眼難忘，稱讚她就是他心目中的小龍女，而55歲的李若彤在嚴格自我管理的好習慣下，外貌不僅和當年差別不大，體態也都維持得不輸大學女生；她也常常分享保養秘訣，或是上傳健身燃脂影片，教粉絲快速燃燒卡路里。

李若彤現身「2021鳳凰網時尚之選」，穿著露肩禮服像仙女般走紅毯，但瘦到鎖骨凹陷太誇張令粉絲都超心疼。(圖/ 摘自微博)

今晚是大陸鳳凰網時尚之選活動，有許多明星名人受邀出席，李若彤也是來賓之一，她穿了一襲淺藍色露肩禮服，微透膚加上胸前挖洞設計，若隱若現的性感；但細看卻發現，李若彤似乎又更瘦了，手臂上還能看出爆筋的狀況，且鎖骨更是凹陷得太跨張，比之前分享健身影片時的她更纖細。

李若彤的紅毯照也引起網友熱烈討論，「姑姑也太仙了吧」、「最美小龍女非浪得虛名」、「是不是都沒吃飯，那個鎖骨看了很心疼」、「希望姑姑記得吃飯」。