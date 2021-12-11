南韓2021盛典MAMA（Mnet ASIAN MUSIC AWARDS，Mnet亞洲音樂大獎）今（11）日在韓國舉行，少女時代成員秀英（崔秀榮）連續兩年都以演員身份擔綱頒獎嘉賓出席；31歲的秀英穿搭越來越有女人味，今晚一昔勁辣紅色套裝搭黑色西裝外現身，更驚喜透露明年少時出道15週年合體計畫，掀起熱議。

全球受疫情影響，南韓知名頒獎典禮MAMA過去都會在亞洲各國盛大舉辦，但近兩年只能在主辦國韓國舉行，不過仍有許多人氣偶像和知名演員出席；少女時代的成員秀英今年再度以演員身份現身，今晚大尺度穿搭走紅毯驚豔全場。

秀英一襲紅色透膚套裝現身MAMA，展現性感女人味。(圖/ 摘自韓網OSEN)

秀英身高172公分，又有前凸後翹曲線，穿了一套紅色透膚上衣和皮褲，再罩著一件簡約黑色西裝外套，最吸睛的是，上衣裡面只有一件黑色小可愛，傲人上圍若隱若現，帥氣又性感，瞬間成為全場焦點；受訪時被問及少女時代明年將出道滿15週年，是否會帶著其他成員在明年MAMA合體，雖然她沒給肯定，但也透露「光是聽到就覺得很期待，我也會抱著這樣的期待期待一下」。

而另一名少女時代成員Tiffany也有出席MAMA，穿了一襲黑色蕾絲禮服，胸前大挖空展現性感女人味，雖然和秀英分開各自走紅毯，但仍興奮地表示，會在後台等秀英相聚。