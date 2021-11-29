第58屆金馬獎在上週六圓滿落幕，在這場華人電影圈的年度盛會中，許多入圍者都盛裝出席，有「時尚教主」、「百變女王」稱號的藍心湄就在節目《女人我最大》中同步評論金馬紅毯的藝人造型，其中，藍心湄卻因一句「都好醜」引發部分網友不滿，對此，藍心湄今（29日）也在臉書發文回應：「既然答應了這次的評紅毯，就是要說真話，忠言逆耳」。

節目《女人我最大》上週六做特別企劃，由藍心湄、彩妝師Kevin、造型師佑群等人開直播，同步點評藝人在金馬星光大道的造型，而最後要選金馬紅毯三帥、三美時，藍心湄卻苦惱說：「好難選喔，我選不出來，我覺得都好醜喔」，藍心湄認為，每個造型和整體搭配都差一點點「我就很不喜歡東西就都差一點點，把它做好是會死逆？」未料，藍心湄卻因這番言論引發部分網友不滿，認為每位入圍者和頒獎嘉賓都很用心在準備造型，藍心湄無需因個人審美觀而如此批評。

對此，藍心湄今中午則在臉書發文回應，她強調，既然答應了講評金馬紅毯，就是要說真話、忠言逆耳，藍心湄反問：「阿妓（姐）我都幾歲了，無需諂媚吧，好聽的話給別人去說」，至於網友全力開酸，藍心湄則回擊：「我買名牌又怎樣，阿妓（姐）我辛苦這麼多年，賺那麼多錢，單身～我要國際大品牌知道，高手在台灣啦，不是最頂級不要進」。

藍心湄臉書全文。（圖／取材自藍心湄 Hsin-Mei Lan臉書）

最後，藍心湄強調，她相當支持傳產藝術，主持將近20年、介紹過許多台灣之光：「我巴不得讓全世界的人都知道，高手在台灣」，表示她從出道到現在都是堅持靠真心，藍心湄發文吸引許多藝人好友王少偉、張本渝、李易、米可白等人留言打氣，粉絲也表示支持藍心湄繼續說真話。