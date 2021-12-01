有「時尚教主」、「百變女王」稱號的藍心湄上週在節目《女人我最大》同步評論金馬紅毯的藝人造型，其中，藍心湄卻因一句「都好醜」引發風波，藍心湄事後發文回應：「既然答應了這次的評紅毯，就是要說真話，忠言逆耳」，而藍心湄昨則再透露自己遭母親訓話：「妳說真話，但要有禮貌」。

藍心湄上周同步評論金馬獎星光大道造型，她要選紅毯三帥、三美時，卻因一句「好難選喔，我選不出來，我覺得都好醜喔」掀起風波，藍心湄事後發文表示，既然擔任評論員，就應該要說真話「忠言逆耳，阿妓（姐）我都幾歲了，無需諂媚吧，好聽的話給別人去說」，藍心湄的直率解釋獲得許多藝人和網友讚賞。

不過，藍心湄昨則再發文，曬出75歲母親的招牌菜並透露自己被媽媽訓話，藍媽媽告訴藍心湄：「從小我就教妳～不可以說謊！妳說真話，但要有禮貌，妳現在這樣嗆辣，跟酸妳的人沒兩樣啊」，最後並撂話：「現在趕快吃完去上班，要領薪水了，別再鬧了」。

藍心湄遭母親嚴肅訓話一事曝光後，吸引網友大讚：「不愧是藍媽」、「藍媽很有智慧！要說真話不違背自己的想法，但同時要有禮貌，智慧老人」、「藍媽媽好有智慧哦」，但也有不少人把焦點放在藍媽媽的招牌手藝：酸辣蝦上，陶晶瑩也直呼：「吃蝦吃蝦！愛你愛藍媽！」