夯劇《華燈初上》除了林心如、楊謹華主演「光」酒店的媽媽桑外，也集結多位一線演員，客串名單更是令人充滿驚喜，不但有總製作人林心如的老公霍建華，還有溫昇豪、許光漢等人，最近更傳出連金馬影后舒淇都將在劇中演尬上一角，對此同為總製作人的戴天易透露，在戲劇前置初期確實有想過她。

該劇首集開場發現無名屍的登山社社員就由林哲熹、宋柏緯以及剛拿下金馬獎女配角的王渝萱來客串，李李仁客串演出的黑道彪哥也引發話題，林暐恆（阿Ken）與任容萱則分別客串電視台長官與當紅女明星，許光漢與星二代林禹演出起鬨帶張軒睿上酒店的社團同學，就連躺在郭雪芙大腿的酒客，僅僅只有一個畫面也找來導演北村豐晴客串。

舒淇於IG上分享自己正在觀看《華燈初上》。（圖／翻攝自IG）

客串林心如的一家人也都是實力派演員，和她關係疏離的父母由資深演員王月與沈孟生演出，溫昇豪、六月蔡君茹則是和她不合的哥、姐；林心如的老公霍建華更是連角色都沒問就答應演出，第一季目前僅出現楊謹華到監獄探視他的畫面，也為該角色埋下伏筆。

霍建華力挺愛妻林心如，不問角色就一口答應客串演出。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

客串演員卡司為戲大大加分，也讓觀眾對於第二季更加期待，如今傳出舒淇也將客串演出。極少演出電視劇的她曾在經典戲劇《小寶與康熙》演出「小金魚」，為張衛健的眾多老婆之一，與當時演出建寧公主的林心如「共事一夫」，隔了11年，若兩人再合作，非常令人期待。

劇中客串林心如一家的演員包括「爸爸」沈孟生（前排左）、「媽媽」王月以及「哥哥」溫昇豪（後排左起）、「姐姐」六月蔡君茹。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

對於舒淇演出的消息，本刊致電該劇總製作人戴天易，他透露：「很早之前，大概去年初的時候有想過、有提過她，但後來就找適合角色的人選，所以她沒有演出。」對於眾多客串卡司，戴天易感謝大家都很配合演出時間，「因為客串的場景都很集中，大家都很配合。」沒有誰的時間較難喬。

林心如與客串的林暐恆（左）劇中有精彩對手戲。（圖／Netflix、百聿數碼提供）

《華燈初上》第一季埋下兇殺案伏筆，讓觀眾狂猜究竟兇手是誰以及為何犯案，劇中酒店的媽媽桑林心如與楊謹華姐妹翻臉，郭雪芙、劉品言、謝欣穎、謝瓊煖等小姐們的愛恨情仇也掀起討論，仔細推敲，竟然全員都有嫌疑是兇手，第二季將於2021年12月底在Netflix上線。

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