基隆七堵復興國小組成海保特攻隊，參加「2021海洋保育行動＋創意戲劇競賽」，勇奪亞軍。（基隆市復興國小提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆七堵復興國小組成海保特攻隊，參加「2021海洋保育行動＋創意戲劇競賽」，勇奪亞軍。（基隆市復興國小提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆七堵復興國小組成海保特攻隊，參加「2021海洋保育行動＋創意戲劇競賽」，勇奪亞軍。以「守護海洋之心」為主題，詮釋海洋生態保育重要性，透過豐富劇情設計，呈現永續資源重要性，主辦單位宣布獲獎那刻，師生和家長開心的衝上台，抱在一起大哭。

海洋委員會海洋保育署今年首度舉辦「2021海洋保育行動＋創意戲劇競賽」，賽制分為2階段，從全國數支隊伍選出15組進入總決賽，再選出前三名、佳作及最佳創意獎，可獲比賽獎金。復興國小四年級學生看到比賽海報後，主動表達參賽意願，由導師張嘉玲帶領全班11位學生共同參與。

教育處長林祝里表示，復興國小位於七堵山區，地處偏遠人口稀少，全校師生約100人，雖是小學校，但推動海洋教育不遺餘力，這次師生們大老遠從基隆到高雄參賽，展現對海洋的重視和熱情，也成功奪下亞軍，讓人感到驕傲。

復興國小校長陳心瑩指出，學校第一次參與戲劇競賽，從初賽到決賽不斷反覆排練，不僅師生犧牲假日時間，家長也主動集體動員，利用下班與假日時間，親手與孩子一起打造道具、服裝，比賽當天更充當造型彩妝師、協助布幕道具，成為團隊最堅強後援。

陳心瑩說，這次比賽沒有年齡限制，參賽族群從幼稚園到長青族，甚至有專業劇團報名，等於是混齡大亂鬥，相當激烈，在宣布得獎名單時，大家開心的衝上台抱在一起大哭。家長們也分享看著孩子在台上發光發熱，十分感動與認同，雖然參與過程艱辛，但很慶幸有這個機會與孩子一同創造美好回憶。