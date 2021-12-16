大同(2371)為宜蘭縣復興國中建置太陽光電球場，今(16)日在該校舉辦落成啟用典禮，大同執行副總沈柏延表示，宜蘭得天獨厚具備多元發展再生能源的條件，日照、水力、地熱等天然資源充足，大同集團一向重視國內再生能源發展，從102年至今已在全國各地公有房舍建置近千座太陽光電系統，為全台公有屋頂建置量居冠的建置商。大同除了本案的復興國中光電球場，也拿下2021年宜蘭公有房舍太陽光電系統案，已著手推動在許多學校建置戶外太陽光電球場，以及各機關校舍等屋頂的太陽光電系統建置，善用空間發展太陽光電。目標在2022年宜蘭公有房舍總建置規模累計可達到8MW。

復興國中太陽光電球場，由復興國中提供土地，大同於校內興建太陽光電球場，總計校舍及三座七米籃球場太陽光電設備建置容量合計741.18kWp，一年約可發電81萬度，相當於節能減碳406噸。光電球場完工後也一併改善球場舖面及周邊場地，可提供學生及社區民眾遮陽蔽雨的運動場所。

宜蘭縣長林姿妙今亦親自出席落成啟用典禮，該案是宜蘭縣首次發表完工併網的光電球場，大同透過旗下投資公司尚新能源出資興建，不僅節省市庫負擔打造遮陽避雨的球場，提供學生全天候活動空間，校區土地及校舍也充分利用提高效益，更增加綠能發電教育意義。