大同(2371)公董事會通過新任董總人事，董事陳瑞隆領銜提案推選王光祥為新任董事長，獲全體董事通過；王光祥提名鍾依文為新任總經理，亦獲董事會通過。百年大同進入王光祥時代後，將加速活化資產，承諾最短時間內發放股利。

前董事長盧明光卸任，依然念念不忘提升員工福利，他期望新團隊好好照顧員工，並透露王董事長、鍾總經理一口答應明年增加員工的年終獎金。王光祥在昨天董事會提議聘請前董事長盧明光、前總經理何春盛為最高顧問及高級顧問，兩人婉拒，盧明光強調永遠愛護大同。

董事長王光祥日前表示：「大同已做好完整的開發規畫」。據瞭解，目前進行中的捷運萬大-中和線、「連城錦和站」聯合開發案及「大同莊園3期」預推案，兩案潛在利益高達200億元。

百年大同新團隊包括精英(2331)電腦董事長鍾依文、大世科(8099)董事長沈柏延。王光祥表示，委請兩位道地的大同人接任總經理及執行副總，全面依序土地開發、發展綠能、發展電動車，由專業經理人把最好的成績單呈現給股東，改革創新正在進行，大同是註定會偉大的百年企業。

董事會結束後，王董事長舉行歡送茶會，率領鍾依文、沈柏延及各事業部一級主管共約60人，歡送前董事長盧明光和前總經理何春盛。王董事長表示，非常感謝兩人的無私奉獻，更互相祝福期許未來在不同的位子，繼續光耀大同，這是我們一致的方向。