大新竹合併升格引發爭議，外界認為綠營此時拋出此議題是「因人設事」，對此，新竹市長林智堅27日在臉書宣布不會參選2022年大新竹市長，希望朝野不要再有因人設事的藉口，應加速修法讓大新竹合併升格。聽完林智堅的說法，資深媒體人黃光芹批評，一盤玩到「將車」的棋，如今「車」自己抽腿跑了，如同「將抽車」一般，民進黨因大新竹合併升格所自造的困境，依然未解。

黃光芹今（28日）在臉書發文表示，民意一面倒，不是不支持大新竹市合併升格，而是反對「單獨」為1人設事，未通盤考量「其他」縣市；當公平性一旦欠缺，就自然失去正當性。黃光芹稱，林智堅抽腿，留下伯仁柯建銘繼續在場中廝殺，非但無法解決問題，還因始作俑者把問題丢下，顯得不仁、不義、不智。

針對林智堅在千字文中表露的心跡，黃光芹直言，一句升格與參選不能兩全，不打自招，若從未盤算過兩全，哪來不能兩全的演算結果？再者，民進黨明明懷著「多數暴力」，林卻反著說，以「多數沉默」敵不過「少數暴力」討拍。第一時間，許多人會誤以為林在犧牲小我成全大我，但看穿之後，風向就不容易帶。

黃光芹稱，簡言之，林智堅若戰死在竹竹苗的戰場上，才算是真烈士，而不是像如今臨陣脱逃，把問題丢給民進黨，自我保全去了。