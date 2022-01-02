民進黨立院黨團總召柯建銘今日表示，將請立法院長游錫堃於本周召開朝野協商，討論本月立院程序，預計5日召開談話會，接著臨時會將處理111年度中央政府總預算案、海空戰力提升採購特別預算案、修憲案、《地制法》修正案及相關重大法案。

柯建銘指出，民進黨團明日就會遞案要求召開臨時會，請游錫堃召開朝野協商討論程序。至於外界關注並攸關新竹縣市合併的《地制法》修正案是否也會納入討論，柯回應「應該會。」

柯建銘說，修憲議題中，因在日前朝野協商時，國民黨有意見而未達成共識，但現在已經到了不處理不行的階段，當中最有共識的公民權下修至18歲的案子，最晚得在2月底前出立院。

柯建銘表示，包括國民黨的修憲版本在內，朝野立委一共提了70幾案修憲案都已經付委，其他黨都沒意見，只有國民黨反對在臨時會處理修憲，也反對修憲綁2022地方選舉，明顯是在利用程序阻擋。

柯建銘指出，若國民黨要反對修憲，應對外說清楚阻擋的理由，也請把所提的修憲版本撤回，展現態度，國民黨主席朱立倫也請回應，到底願不願意支持18歲公民權。