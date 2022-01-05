新竹市長林智堅今晚接受鄭弘儀《寶島全世界》專訪表示，大家可以看見，立院最反對的人有林為洲、林思銘、鄭正鈐、邱顯智、高虹安，這些都是準備要選縣市長的人，眼見煮熟的鴨子要飛了，怎麼還會支持大新竹合併升格。對此，民眾黨立委高虹安反嗆，她從頭到尾都沒有反對大新竹合併，請林智堅不要自己的大新竹市長的寶座飛了，還要把沒說過的話塞進她嘴裡。

高虹安指出，身為台灣民眾黨新竹市黨部主委，如何讓新竹市民以至於大新竹生活圈可以更好，都是身為民代的她心心念念的事情。但在此同時，她也是立委，我們要思考的除了要讓經營的地方變好，更要讓全台都能共好，而不能為了一己之私、一地之宜而去扭曲整個國家治理模式和民主程序正義。

高虹安說，林智堅在擔任市長最後一年才想到要推動升格改制，也宣布不爭取改制後的大新竹市長，予以尊重，但問題不是出在誰來選市長，而是在國土規劃跟地方制度應有通盤的討論，不是為併而併，然後提出應該先進行合理評估、盤點現況的人，就扣大帽子。

高虹安強調，她支持大新竹合併升格，但不支持囫圇吞棗、倉促成行的改制，林智堅要選不選，或是任何一位朝野立委要選不選，都不會改變她的態度。