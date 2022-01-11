空軍嘉義基地的四聯隊1架編號「6650」的F-16V戰機，今天下午雷達光點在嘉義縣東石鄉外海消失，總統府發表示，目前空軍已成立應變中心，各單位正進行搜救中。蔡總統指示救援優先，全力進行搜救任務，並進一步釐清事故原因。對此，國民黨立委陳以信表示「衷心祈願飛官平安歸來」。

嘉義基地一架 F-16單座戰機，14時55分由飛行官陳奕駕機起飛執行例行性訓練任務，隨後於水溪靶場週邊光點消失。

總統府發言人張惇涵表示，稍早1架F-16V戰機於嘉義外海執行訓練任務時，發生雷達光點消失事故，目前空軍已成立應變中心，各單位正進行搜救中。蔡總統指示救援優先，全力進行搜救任務，並進一步釐清事故原因。期盼全體國人為搜救人員加油，希望能夠有好消息傳來。

空軍去年11月18日才在嘉義空軍基地舉行F-16V戰機接裝儀式，蔡英文總統還親自前往校閱空中及地面部隊，並參觀F-16V戰機實施單機性能展示，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅也到場觀禮。

據了解，失聯飛官為2016年官校畢業的陳奕。空軍臉書於2016年曾介紹當時是空軍官校四年級學生陳奕，當初因為想飛而加入空軍。

對於F16戰機失聯，立委陳以信11日表示「衷心祈願飛官平安歸來」。立委葉毓蘭則表示「一架F16V戰機在今日下午訓練時於嘉義東石外海失聯，海巡跟警消都已經出海搜救，希望陳奕上尉能夠平安歸來！請大家一起為國軍弟兄集氣祝福！」立委蔣萬安也發文祈福「空軍與消防局正全力搜救中。一起為失聯飛官祈福，希望他平安歸來」。

民進黨立委陳亭妃也發文指出，「空軍已成立應變中心展開搜救行動，請幫飛官陳奕集氣平安歸來」。

衷心祈願飛官平安歸來🙏 https://www.cna.com.tw/news/firstnews/202201115013.aspx 由陳以信發佈於 2022年1月11日 星期二

台灣不需要再多一個壞消息了！ 一架F16V戰機在今日下午訓練時於嘉義東石外海失聯，海巡跟警消都已經出海搜救，希望陳奕上尉能夠平安歸來！請大家一起為國軍弟兄集氣祝福！🙏 #平安歸來 由立法委員葉毓蘭發佈於 2022年1月11日 星期二

F16V戰機在嘉義基地起飛後失去光點 空軍已成立應變中心展開搜救行動 請幫飛官陳奕集氣平安歸來🙏 由陳亭妃發佈於 2022年1月11日 星期二