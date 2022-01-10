國民黨昨在立委罷免與補選遭民進黨雙殺，重挫藍營支持者的士氣，對此，前高雄市新聞局長王淺秋痛批，「誰努力，誰置身事外，清清楚楚」。王這番言論也讓網友感嘆，「國民黨一盤散沙人民怎能期待」、「說得中肯明確」。

對於昨（9日）的選戰結果，王淺秋也隨即在臉書發文表示，「勝不驕容易，敗不餒真的難！辛苦寬恒，辛苦了公民團體，期待下一次風起」。接著，王淺秋也說，「誰努力了，誰置身事外，清清楚楚」。

許多網友也留言，「國民黨總是讓人失望」、「如果繼續各立山頭，滿足個人政治野心，只有接受失敗的命運」、「國民黨一盤散沙人民怎能期待」、「不懂的團結那就繼續輸吧」、「說得中肯明確」，資深媒體人羅友志也留言表示，「妳喊辛苦的人，很精準，沒被妳說辛苦的人，就是『置身事外』的人」。

台中第二選區立委補選和罷免無黨籍立委林昶佐投票昨結果出爐，民進黨候選人林靜儀以8萬8752票擊敗國民黨候選人顏寬恒，民進黨首次在該選區贏得勝利。同時，林昶佐罷免案投票，雖然同意票5萬4813張領先不同意票，但仍未超過5萬8756票罷免門檻，罷免案沒有通過，宣告失敗。