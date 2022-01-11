國民黨前立委龐建國墜樓身亡 生前曾連喊3次「不公不義的台灣」

國民黨前立委龐建國今（11）早於北市內湖區的住處墜樓身亡，享壽68歲，警方獲報後已到場確認情況，詳細狀況仍在調查釐清中。網路最新傳一張LINE的聊天截圖，只見龐建國在5分鐘內連喊3次「不公不義的台灣，我生不如死！」結果出憾事，引起網友討論。

據悉，龐建國今日清晨到4時38分為止在LINE某群組中連發3次「不公不義的台灣，我生不如死！」5點多開始有組員陸續為他加油，但上午7點多仍墜樓。

龐建國是苗栗人，曾擔任中山大學擔任講師、文化大學教授，也曾擔任北市中正、萬華區議員與立法委員，2008年出任海基會副秘書長，後因失言退出第一線工作；2001年龐建國與相戀11年的主播邱秀珍結婚，臉書上也有許多兩人甜蜜合照的身影，不料今日卻傳出不幸。

龐建國在臉書上曬與妻子邱秀珍的甜蜜合照。（圖／翻攝自龐建國臉書）

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