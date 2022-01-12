國民黨前立委龐建國昨（11）日於北市內湖區住處墜樓身亡，享壽68歲。據了解，他凌晨4點多突然在LINE群組連說數次「不公不義的台灣，我生不如死！」突如其來的消息引起各界震驚、不捨。因為高雄市前議長許崑源也是墜樓身亡，其女兒許采蓁因此在臉書發文，說「我知道祂已經變成天使守護在我身邊」。

龐建國昨日清晨在數個LINE群組說「不公不義的台灣，我生不如死」，甚至還在5分鐘內於單一群組中連續說了3次，雖然群組中其他成員見狀紛紛予以安慰、鼓勵，但最終仍在上午7點多發生不幸。

而許崑源在2020年6月6日時墜樓身亡，事後其女許采蓁宣布將延續父親的志業，投入2022市議員選舉，勤跑在地為基層服務，如今發生類似的事件，許采蓁沉寂許久才在晚間10點多透過臉書謝謝好友們傳訊關心，並說「我沒事，我很好，我知道祂已經變成天使守護在我身邊」。

除了粉絲們留言為許采蓁加油，說「議長是我們的驕傲，而您則是議長的驕傲！加油」、「議長成為菩薩及天使一直在妳身邊護持妳，加油～我們也一直都在你身邊的喔」、「我們一起努力！堅持信念！我們都在妳身旁」、「是呀，最帥最有義氣的天使」，有「最美發言人」之稱的李明璇也為她打氣，說「給妳大大的擁抱，加油！」

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