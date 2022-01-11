國民黨前立委龐建國墜樓身亡 生前曾連喊3次「不公不義的台灣」

前海基會副秘書長、國民黨立委龐建國，11日上午7時許，驚傳從北市內湖住家處墜樓，警消獲報到場發現已傷重不治，享年68歲。對此，曾經身為龐建國學生的國民黨新北市議員蔡淑君悲傷表示，已分不清是淚水還是雨水。

聽到龐建國的墜樓消息，蔡淑君第一時間在臉書發文表示，「老師一路好走，謝謝您這三年在文大國發所的指導，悲慟不已，敬業的您帶給我們許多的教誨，嘎然而走了」，蔡文末難過稱，「已分不清是淚水還是雨水」。

蔡淑君也分享一張「109A龐...課群」的LINE群組截圖，圖片顯示龐建在今清晨4時34分時寫下「不公不義的台灣，我生不如死」，那時許多人紛紛勸龐不要想太多等的留言。

據悉，龐建國今日清晨到4時38分為止在LINE某群組中連發3次「不公不義的台灣，我生不如死！」5點多開始有組員陸續為他加油，但上午7點多仍墜樓。警方鑑識人員到場採證，目前正在調查釐清龐是從哪一層樓墜樓，但詳細的案發過程仍待警方調查，並報請檢察官相驗釐清死因。

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