歐洲議會議員今天推選新任議長，儘管馬爾他籍的梅特索拉反墮胎立場引發爭議，不過這位中間偏右第一副議長最後高票當選，也是歐洲議會歷來最年輕議長。

法新社報導，經由主要黨團磋商達成協議後，梅特索拉（Roberta Metsola）以458票壓倒性優勢，成為歐洲議會（European Parliament）第3位女性議長。

梅特索拉現年43歲，她是歐洲議會最大的歐洲人民黨（European People's Party）成員，也是歐洲議會歷來最年輕議長，今天正好是她的生日，議會同僚高唱「生日快樂」並祝賀她當選。

她發表就任演說指出：「未來數年，歐洲各地民眾指望歐洲議會的領導和指引，而其他人將繼續考驗我們的民主價值及歐洲原則的極限，對於輕易且快速崛起的反歐盟論述，我們必須反擊。」

不過這位4個孩子的媽也因她的反墮胎立場招致部分歐洲議會同僚的批評。馬爾他人普遍反墮胎，而且是墮胎仍完全非法的唯一歐盟會員國，梅特索拉猶如其他馬爾他籍歐洲議會議員，每當表決墮胎視為人權的決議案，向來投下反對票或棄權。

不過歐洲議會主要黨團私下達成協議，也就是梅特索拉當選議長領導歐洲議會至2024年中，早就喬好了。

歐洲議會議長是歐盟機構的頂尖職務之一，不過常常遭批沒有實權。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1110118