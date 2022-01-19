台中市議長張清照邀請10位書法老師揮毫寫春聯，吸引許多鄉親排隊索取。（議長張清照服務處提供）

議長張清照並親自「開筆」寫下「虎」字。（議長張清照服務處提供）

農曆新年將屆，家戶在門口貼春聯，台中市議長張清照19日邀請10位書法老師在服務處揮毫寫春聯，吸引許多鄉親排隊索取。張清照並親自「開筆」，寫下「虎」字，祝福民眾虎年，「福虎生風」。

揮毫贈春聯活動9點才開始，但一早服務處已大排長龍，搶頭香的太太說，「今年第一次參加，擔心沒排到，所以提早！」而隊伍中也出現不少年輕人，有的是父母交待，有的表示自家也想貼春聯，林先生說排了1小時，直呼「很值得，因為手寫春聯比印刷的更持久！」

身兼清水生活美學協會理事長的議長張清照，致力推展清水區的美學運動，協會經常舉辦藝文與民俗活動，還教導烹煮古早味菜餚，豐富地方文化。張清照說，農曆過年家戶貼春聯已是傳統習俗，相傳從五代十國時期就已開始，發展至今上千年，早年用來避邪驅鬼，如今有招福吉祥之意。

今年共邀請10位書法老師現場揮毫，包括李榮鈞、周慶芳、鍾機良、楊隆明等人，鄉親索取非常踴躍，讓老師們一幅接一幅書寫非常忙碌。服務處主任王炤銘指出，目前疫情升溫，活動遵循防疫措施，實聯制、進場消毒等，民眾也很配合。