台中市議員陳清龍9日在豐原服務處舉辦「福虎生豐 大師齊揮毫」春聯認購活動。（市議員陳清龍服務處提供）

民眾只要募集5張發票或50元就能獲得書法大師親筆揮毫春聯一副。（市議員陳清龍服務處提供）

陳清龍共募集上百張發票現金更逾17萬元，全數將捐贈大豐原地區社會慈善團體，希望在寒冬中助獨老及弱勢過個溫馨年。（市議員陳清龍服務處提供）

迎接農曆新年到來，台中市議員陳清龍9日在豐原服務處舉辦「福虎生豐 大師齊揮毫」春聯認購活動，民眾只要募集5張發票或50元就能獲得書法大師親筆揮毫春聯一副；由書法家葉登聰老師率領邀請共15位書法大師現場揮毫，還有年畫及紅包袋義賣，一個上午募集上百張發票現金更逾17萬元，全數將捐贈大豐原地區社會慈善團體，希望在寒冬中助獨老及弱勢過個溫馨年。

陳清龍指出，貼春聯是台灣年節傳統，他每年都舉辦春聯認購活動，與民眾一起營造過年的歡樂氣氛。

開筆儀式上台中市政府參事、書法家陳志聲現場揮毫「百福駢臻」，即義「百般的福氣一起來到恭賀新春到來」與每年都支持的活動書法家葉登聰則是獻字「虎你平安」，「虎」諧音「福」，祈願虎年大家都平安順利，所有墨寶皆被現場民眾買下收藏。

市議員陳清龍說，活動每年都吸引許多人，很多鄉親年前就等這一場。近期碰上國內疫情不平靜，雖在戶外舉辦仍謹慎應對，配合防疫，入口處嚴格執行量測額溫及手部消毒，參加的所有人員全程皆配戴口罩。

現場潤心茶會提供品茶及義診活動，同時進行「送愛到遠方」的義賣活動。林燕麟執行長表示，敘利亞的孩子們應有受教的權利，所得款項全數委託慈濟代收，捐給敘利亞難民兒童做教育基金。義賣所得目前已達242萬元，離總目標300萬元越來越近，真的很令人感動！

陳清龍強調，謝謝所有參與的市民，今年同樣邀請地方稅務局副局長葉國居繪製「萌虎報平安—復刻」春聯、大吉大利紅包袋提供市民索取，也感謝合作派出所及三村里守望相助隊，協助維護周邊交通秩序，鄉親熱情響應，大家一起做好事，使得活動圓滿順利，全數捐贈慈善團體，希望讓每個家庭都能幸福過好年。