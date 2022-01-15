有圖有文的「虎錢奔進來」、「虎進甘來」、「虎哩旺」等創意春聯更添趣味。（台中市警第三分局提供／張妍溱台中傳真）

警方舉行「111年加強重要節日安全維護工作宣導暨寫春聯」活動，警察志工們現場接受「點菜」臨場發揮。（台中市警第三分局提供／張妍溱台中傳真）

農曆春節將屆，台中市警察局第三分局正義派出所的志工團，有多位在國小及社區大學擔任書法老師，日前舉行「111年加強重要節日安全維護工作宣導暨寫春聯」活動，警察志工們現場接受「點菜」臨場發揮，有圖有文的「虎錢奔進來」、「虎進甘來」、「虎哩旺」等創意春聯更添趣味，求字者絡繹不絕，讓老師們寫到手軟、供應不求。

正義派出所指出，現場由張澄全、莊春燕、陳淑照與陳貞惠等4位書法老師，於派出所內揮毫贈送春聯，不但有傳統迎春納福的字句，還能客製化創意春聯，彩繪紅包袋更是瞬間秒殺，別出心裁的宣導方式不但熱鬧有趣，更讓民眾提早感受年節喜慶氣氛。

另於第三分局保安民防組服務的警務員陳昭佑，其母親為美術老師，而他似乎也遺傳到媽媽的藝術天份，從小耳濡目染，練就一身好功夫，一時技癢，跟著志工們一起大展身手，現場大筆揮墨即興表演，栩栩如生的猛虎，也讓民眾頻頻要求再來一「虎」。

警方為加強犯罪預防宣導，除設置機動派出所回應民眾需求，強化警察維護治安的決心，並向民眾宣導婦幼安全、交通安全及犯罪預防等觀念，並提醒民眾年節期間，派出所提供舉家外出住居安全維護的為民服務，讓民眾安心出遊。

警方表示，連假期間民眾外出暢遊享受闔家團聚的時光時，為免家中因無人看顧而影響遊興，可善加利用警方「協助維護民眾舉家外出家戶安全」申請，加強區域巡邏以防宵小侵入。提醒民眾，近日疫情出現變化，請民眾遵守相關防疫規定，外出時務必做好防護工作，保護自己也保護他人。