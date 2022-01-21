市府人員於鳳山第二市場出入口協助民眾落實實聯制、量額溫。（經發局提供）

高巿府副局長高鎮遠與鳳山第一市場會長吳金池逐攤宣導。（經發局提供）

高雄鳳山1家3口確診，即起各巿場加強防疫措施，經發局副局長高鎮遠21日率隊到鳳山第一及第二公有市場稽查並逐攤宣導，包括實聯制、量體溫及手部清消，明起警方還會派員協同稽查，嚴格落實禁試吃、全程戴口罩。

高鎮遠上午8時率隊到鳳山第一公有市場，特別呼籲民眾和攤商提高警覺，落實之前疫情較為嚴峻時的防疫措施，包括入口量體溫、實聯制、手部消毒，尤是全程戴口罩，也加強宣導不要試吃，後續會視疫情變化檢討管制措施。

鳳山第一公有市場自治會會長吳金池說，自治會會定時派員入內督導，要求民眾保持社交距離、加強每日收攤後的攤位消毒，每周並排定清潔日針對公共區域清消。持續配合中央及地方的防疫規範，落實各防疫措施。

經發局提醒，外出及進入高感染傳播風險場域一定要全程戴口罩，若未依規定佩戴，不論商家或民眾，經勸導卻屢勸不聽者，將由衛生局依《傳染病防治法》第36條規定暨第70條，處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。