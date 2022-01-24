去年7月受連日豪、大雨影響，造成高雄市鳳山區中崙國中後方鳳山溪護岸損壞、水防道路下陷等狀況。高雄市水利局爭取中央補助經費5600萬元新台幣做災害修復，此工程已於今年1月開工，預計9月完工。

水利局表示，中崙國中後方之鳳山溪護岸因受到去年7月豪雨沖刷影響，造成護岸基礎掏空，曹公圳清水放流管鬆脫、護岸及水防道路約88公尺損壞。為避免災害擴大，水利局當日即連夜趕工打設9米鋼版樁，及鋪設帆布完成搶險作業，並同步啟動工程設計及向中央申請災害修復工程。

此次護岸工法採打設預力板樁方式修復，可縮短施工時間，也對上游既有護岸至昭南橋部分增設基礎保護工，避免溪水持續掏刷造成災害發生。

水利局目前先進行放流管線修復，完成後提供上游大東溼地公園及曹公圳清水補注，可改善水源不足問題。水利局呼籲，目前損壞路段前後已吊放紐澤西護欄阻隔，避免市民誤入。

施工期間，施工路段將不定時有大型施工機具進出，請民眾勿靠近工地，避免發生危險，水利局也將盡速趕工完成復建工程。