金門去年秋季高粱受乾旱影響，生長狀況普遍不佳。（金門縣府提供）

縣府、縣農會通報中央派員勘災，啟動旱災應變機制。（金門縣府提供）

金門連2年乾旱，降雨量未達500毫米，遠低於年平均降雨量1000毫米，主要的經濟作物高粱出現「空包彈」的嚴重災情。縣府通報中央勘災啟動應變機制，公告全縣5鄉鎮為「農業天然災害現金救助地區」及「農業天然災害低利貸款地區」，相關救助金1661萬元已匯入鄉鎮公所帳號，將於近期發放給農友。

縣府說明，縣長楊鎮浯關注災情，多次指示建設處從寬、從速、從簡輔導農民辦理申請作業，同時為期農地能儘速復養，以便農曆年前領到救助金，也多次與農委會協調溝通，並在立委陳玉珍的協助下，確認救助金可快速撥付，這也是農業天然災害現金救助撥付最多的一次。

縣府表示，此次旱災救助要感謝農委會等相關單位幫忙外，各鄉鎮公所的配合更是出力很大，因應極端氣候的可能常態發生，縣府前年旱情初現，即加強農塘浚挖作業，擴大儲水空間，自來水廠也將再生水導入合適農塘，並與農田水利署合作，藉由各式節水設備與設施，有效利用水資源，希望藉以減緩極端氣候對於金門農作影響，以期金門農業永續經營和發展。