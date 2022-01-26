國內線船舶船員疑似染疫，交通部航港局南部航務中心26日上午緊急通報澎湖龍門港暫時封港，地方風聲鶴唳嚇壞了；隨即中午又發布暫緩實施，兩小時內封港又開港，澎湖鄉親罵翻天。

澎湖海上貨運門戶龍門港疑似發現有船舶船員染疫，交通部航港局南部航務中心26日上午10時許通知龍門港暫時封港，禁止全部船舶及人員出入，待完成快篩後才准許放行出港。

縣府接獲通報立刻派員前往疫調，船隻人員須檢附快篩或PCR陰性證明，經查察該船隻的船員無相關證明文件，縣府隨即協助安排船員前往醫院採檢。

礙於近期澎湖空運生鮮配送通路受阻，如今又傳海上貨運碼頭封港，頓時澎湖上百商家嚇壞了，龍門港內裝卸貨作業停擺，已進港的貨物也暫時無法運出。

怎料，相隔不到短短兩小時，交通部航港局南部航務中心中午12時20分又突然發布，原本所有船舶禁止出港、港邊作業及人員登離船一案暫緩實施。

電話查詢高雄港務分公司馬公管理處也一問三不知，都推說所有程序依循上級指示辦理，一切解管俟交通部航港局南部航務中心通知。

全案經初步了解，應是返往金門的船隻有數名船員染疫，航港局考量貨船都在同一台灣港口作業，於是通報高雄港、嘉義布袋港、澎湖龍門港都匡列檢疫全封港。

突來之舉大搞烏龍，澎湖鄉親氣炸了，直罵航港局南部航務中心莫名震撼教育，正值年關貨運量尖峰期，無疑是雪上加霜找碴。