針對高雄港邊境防疫管制作為，航港局及港務公司也將落實「五大防疫措施」，包含所有登船人員下船後均需進行快篩，確認陰性後始得離開，另外，從26日起，只要進入高雄港區人員，未完成第一次PCR篩檢或第二次篩檢逾期人員，將禁止進入港區。

交通部長王國材25日一早親赴高雄港中島商港區緊急應變中心，指示航港局、港務公司就「登船管制」、「交通船管理」及「現場人車進出及作業管理」等三面向進行整體盤點強化措施，而中島商港區篩檢站也進一步擴大篩檢能量，由3區15條採檢線擴充為4區30線，累計篩檢數已達1萬6460人。

航港局及港務公司也將針對王國材交通部長指示下，針對五大防疫措施進行落實，首先，航港局已於25日正式實施登船管理強化措施，於高雄港36號、53號、122號、73號碼頭設置登船檢查站，所有登船人員須經航港局人員檢查業別身分、防護裝備符合規定，並完成登船登錄後，才能由港務公司人員帶領至碼頭舷梯登船。

第二、所有登船人員下船後均需進行快篩，確認陰性後始得離開，航港局已協調高雄市衛生局調度1萬2千份快篩試劑，以及醫護專業人員，將自26日起開始實施，確保登船人員防疫安全。第三、從26日起，港務公司人員將於各管制站檢查擬進入港區人員的篩檢情形，未完成第一次PCR篩檢或第二次篩檢逾期人員，將禁止進入港區，要求立即進行篩檢，違反規定之行為人及所屬公司除依法裁處外，港務公司並已將未配合篩檢人員名冊送交由警察及衛生機關協助後續通聯追蹤。

第四、航港局已會同港務公司於25日向交通船業者宣導港區交通船強化防疫措施，要求交通船業者比照防疫計程車防疫標準，於接駁人員前、後確實執行清消，並依據搭載船舶風險，穿著充分防護裝備，並落實實名登錄。第五、船員入境規劃比照空運之長程國際航線，於入境後需先經PCR檢測為陰性始得入境；倘為陽性者，後送醫療院所治療處理部分，航港局將會同港務公司規劃於高雄港75號碼頭設置必要採檢及等候空間，儘速實施。

港務公司表示，透過篩檢能量擴充，加強港區人員強制篩檢，以及登船人員、船員入境等具體強化措施，高雄港防疫工作可望有效強化提升，航港局及港務公司規劃從26日起由「護理臺灣隊」開始檢視基隆港等國際商港各項防疫流程與細節，逐一擴散落實於各港自我查核機制，進一步強化落實各國際商港防疫工作，達到阻絕疫情於境外目標。