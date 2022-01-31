台中市長盧秀燕今天到西屯區公所慰勉第一線防疫人員，並向留守人員加油打氣，感謝同仁犧牲假期堅守社區防線持續守護市民健康。（陳世宗攝）

盧秀燕強調，台中市政府防疫不休假，今日市府持續提供施打疫苗服務，若疫情有變化或收到中央通報，市府隨時召開記者會清楚直接說明，讓市民放心。（陳世宗攝）

全球疫情延續蔓延，返台民眾和入境者春節連假期間都要完成14天居家檢疫，台中市29區公所第一線防疫人員春節期間不休假，堅守崗位關懷居家檢疫者，確保居檢者順利完成檢疫。市長盧秀燕31日前往西屯區公所慰勉第一線防疫人員，並向留守人員加油打氣，感謝同仁犧牲假期堅守社區防線持續守護市民健康。

盧秀燕說，台中目前仍有民眾居家檢疫中，這些民眾今天可能無法和家人吃團圓飯感謝他們配合防疫政策；市府並持續提供關懷提醒服務，各公所、里幹事們每天和居家檢疫民眾聯絡確認健康狀況及是否外出移動，感謝工作人員犧牲假期提供服務。

盧秀燕強調，台中市政府防疫不休假，今日市府持續提供施打疫苗服務，若疫情有變化或收到中央通報，市府隨時召開記者會清楚直接說明，讓市民放心。

民政局長吳世瑋說，自新冠肺炎疫情爆發以來，市府透過民政系統負責居家檢疫關懷作業，截至昨日累積關懷對象共計11萬7577人。春節返鄉潮台中市目前尚有990位居家檢疫者仍在居檢中，里幹事春節期間防疫任務不打烊，持續關懷每位在台中市居家檢疫的民眾，陪伴居檢民眾度過檢疫期。

吳世瑋指出，對於暫無法返家團圓的民眾，市府也特地準備新春版防疫關護物資包，加碼附贈小紅包及春節應景食品福袋，讓居家檢疫的民眾也能感受年節氣氛，開心迎接嶄新的一年。

吳世瑋強調，居家檢疫者務必耐心度過檢疫期，以及落實自主健康管理，春節檢疫專案期間違反居家檢疫規定，首次擅離即移至指定場所集中檢疫，並加重裁處，過去擅離1小時處10萬元罰緩，現在則提高處20萬元罰鍰，並依照擅離時間最高可處以100萬元罰鍰，也請民眾務必遵守檢疫規定，團結做好防疫工作。