考古探索秀為考古深度導覽適合成人及青少年參加。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

學童須找出相對應的考古仿真文物完成考古任務。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

為迎接春節9天假期，新開幕的台南隆田ChaCha文資教育園區推出一系列活動，有主打親子客群的「考古體驗趣」、青少年及成人的「考古探索秀」及多場街頭藝術表演接續登場，初五、初六加碼舉辦新春市集吸引人潮，多場活動報名狀況相當踴躍，園區也緊急加開場次，9天共創下2萬人次造訪。

台南市文化局長葉澤山表示，今年是隆田ChaCha園區首度與民眾共度第一個春節，由於園區有台南考古中心進駐，為讓民眾了解考古人員的工作日常，瞄準不同客群規畫活動，例如適合學童的考古堆高機體驗，從了解考古工作流程，再藉由操作迷你堆高機完成考古任務，屬於寓教於樂的親子活動。

而適合青少年及成人的考古探索秀活動，則邀請考古專業人員，進行深度考古導覽，並首度開箱考古中心工作室，讓民眾近距離欣賞考古遺物與各式考古工具。

民眾莊小姐表示，在官方臉書上看到園區活動覺得新奇，因此趁著假期帶著郭小弟弟參加堆高機體驗，小朋友不僅能從遊戲中得到樂趣，又能學到考古知識，而完成體驗後獲得園區小禮物，讓小朋友獲得成就感，教育推廣活動相當有意義。

隆田ChaCha園區表示，除了考古體驗活動外，也有小丑呀咪、氣球小Peng以及魔術表演等各式街頭藝人於園區戶外形式表演，表演內容深受親子喜愛，常常把現場觀眾逗的哈哈大笑，甚至吸引附近民眾駐足觀賞，吸睛程度破表，園區期未來能創造更多更豐富的活動體驗，讓遊客留下深刻印象。