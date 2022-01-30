中共解放軍在緊急時刻救了台灣人一命！1月28日上午，上海浦東機場一位準備返鄉的邱姓台胞，突然停止心跳呼吸、全身抽搐，剛好人在附近的三位解放軍軍醫大學醫護人員，在第一時間對其實施CPR心肺復甦術，成功救回這名台胞。

據上海市台辦微信號「滬台通」、澎湃新聞等大陸媒體報導，1月28日上午10點多，上海浦東國際機場T1航站樓裡傳來一陣疾呼：「這邊有人摔倒了，現場有沒有醫生！」。一名邱姓台胞於機場心臟驟停、呼吸停止、全身抽搐，被現場三位中共解放軍軍隊醫護人員搶救甦醒過來。

聽到呼救聲，人群中立刻衝出三個人。其中兩名是解放軍海軍軍醫大學第一附屬醫院（上海長海醫院）的夫妻檔「軍醫」─肛腸外科副主任醫師閆飛虎和影像科主管護師卞承玲。

閆飛虎表示，自己離登機口只有二十公尺，先聽到有人倒地的聲音，繼而聽到有人大聲呼救：「問現場有沒有醫生護士，我跟我愛人馬上衝過去，我是醫生，她是護士，我們就很快就衝過去了」。

閆飛虎查看後發現，這名男性旅客已經瞳孔放大，沒有心跳和呼吸，肌肉抽搐。經過初步判斷，該男子口腔裡有許多分泌物，他們先進行口腔分泌物的清除，以利呼吸道暢通，便於進行後續的人工呼吸。「具體時間，我當時也確實很緊張，應該是至少是30分鍾」，之後患者抽搐，呼吸恢復，心跳恢復，意識恢復。同時，本來已放大的瞳孔逐步縮小，「這讓我們很振奮，他已經恢復意識了，我說如果你覺得現在狀態比較好的話可以點點頭，這位先生就點點頭」。

對於疫情下直接進行施救措施，是否考慮防疫問題？閆飛虎說，事情完成之後才想到，因爲當時根本沒想到有關保護的情況，「我也不知道他的核酸檢測結果怎麼樣，我也不知道他是從哪裡來的，那就是本著醫生救人的心態」。他說：「我覺得這位台胞是很幸運的，然後周圍有醫務工作者，而且是三名，都是很專業軍醫，都能拿得出來的，隨時能上場打仗的。」

報導指出，閆飛虎趕快撲到對方身上一邊做人工呼吸，一邊拍打，他的妻子卞承玲以及同行的另外一名軍隊護師，也一起上前進行CPR按壓式心肺復甦術。

終於經過緊張搶救，這名旅客逐漸有了呼吸和意識，脫離了生命危險，隨後，被送往醫院治療觀察。

報導指出，這名獲救的邱先生，是一位準備春節返鄉的台灣人。邱先生稱，自己當天凌晨3點多就起床從深圳出發，並準備在上海轉機前往台灣，中間也沒怎麼進食喝水，候機時就突然失去意識，他表示萬分感謝三名醫護，要為醫護人員們點讚！

這段搶救影片被發佈到網路上，大陸網友們紛紛讚許這三名軍隊醫護人員，在得知自己救人的影片在網上「火」了之後，他們表示：「這都是軍隊醫護人員應該做的，只要人民有需要的地方，我們就會衝在第一線。」