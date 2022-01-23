台中港台籍45歲船員墜港命危 送醫急救中 18:542022/01/23 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台籍蔡姓船員墜落台中港，沈沒水面下，港務消防隊將他救起，已無生命跡象。（民眾提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台籍蔡姓船員墜落台中港，沈沒水面下，港務消防隊將他救起，已無生命跡象。（民眾提供／王文吉台中傳真） 台籍蔡姓船員墜落台中港，沈沒水面下，港務消防隊將他救起，已無生命跡象。（民眾提供／王文吉台中傳真） 台中港今日濃霧籠罩，傍晚5時許驚傳台灣籍船員從船上墜落港區，目擊者驚呼一聲，船員即沈沒水面下。港務消防隊獲報出動多名人力前往救援，經半小時搜救，傍晚5時36分將蔡男救上岸，但已無生命跡象，送童綜合醫院急救中。 據了解，溺者為台籍45歲蔡男，今日下午1時登上銀河環球號。傍晚5點左右，有目擊者看到蔡男從船上墜落港區，港警初步排除外力介入，正進一步調查墜港原因。 德國郵輪在葡萄牙爆疫情 數千人航程取消 內鬼賺價差牟暴利 友達7年損24億 #船員 #蔡男 #台籍 #墜港 #5時 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 友達爆內鬼 七年損失24億 04:102021/12/25 財經要聞 亞東護理師感染源疑為8B病患 高雄爸爸疑遭船員感染 15:132022/01/21 生活 高雄BMW深夜失控衝對向車道 人沒事卻搜出西瓜刀慘了 11:502022/01/23 社會 高雄港中島商港區 列高風險區域 04:102022/01/23 財經要聞 醉男不受檢 持斧欲攻擊警員 04:102022/01/07 社會新聞 Omicron蔓延亂港口運作 數十萬船員未打疫苗難下船入境 20:472022/01/06 國際 9個月安置487人次學童 台中港務分公司讓員工安心上班 13:212022/01/03 寶島 Omicron延燒 港口作業大亂 04:102022/01/07 全球財經 疫情擴散 桃園晚間暴增60例 04:102022/01/22 財經要聞 兩岸中醫藥名師對話 抗疫經驗交流 04:102021/12/24 焦點新聞 長榮船員有年終！9年「老船長」跳出來爆真相：已入帳 12:312022/01/14 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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