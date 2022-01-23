台籍蔡姓船員墜落台中港，沈沒水面下，港務消防隊將他救起，已無生命跡象。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台籍蔡姓船員墜落台中港，沈沒水面下，港務消防隊將他救起，已無生命跡象。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中港今日濃霧籠罩，傍晚5時許驚傳台灣籍船員從船上墜落港區，目擊者驚呼一聲，船員即沈沒水面下。港務消防隊獲報出動多名人力前往救援，經半小時搜救，傍晚5時36分將蔡男救上岸，但已無生命跡象，送童綜合醫院急救中。

據了解，溺者為台籍45歲蔡男，今日下午1時登上銀河環球號。傍晚5點左右，有目擊者看到蔡男從船上墜落港區，港警初步排除外力介入，正進一步調查墜港原因。