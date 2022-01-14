長榮海運發出40個月年終讓許多人相當羨慕，不過當時也傳出船員並不在此範圍內，引起熱議。如今，有在長榮服務9年「李船長」跳出來澄清，日前收到薪資單，上面清楚註明獎金的發放金額，相信其他所有船員，無論國籍，均有此筆獎金入帳，李船長希望能以「老長榮」身分澄清事實，以正視聽。

李船長在臉書社團《李船長筆記》以「有關長榮年終獎金發放不顧船員之事實真相」為題發文表示，「職于日前收到薪資單，其上清楚註明獎金的發放數額，相信其他所有船員，無論國籍，均有此筆獎金入賬，恕我不能言明具體數字，但我已感滿意且心懷感激。」

李船長感謝長榮對於船員們的照顧，「本人2014年初有幸至長榮服務至今，已第九個年頭，今以“老長榮”身份，澄清事實，以正視聽。」李船長強調，長榮理應得到船員的讚美和感激，而不是日前新聞帶來的曲解和委屈。

文章引起網友們熱烈討論，「辛苦了，船員們」、「船長新年好，這筆獎金是辛勞的長榮員工們應得的」、「海運今年很辛苦！領多些獎勵員工」、「疫情期間所有船員都辛苦了」、「同為海運人，羨慕長榮啊。」

李船長擁有《李船長筆記》Youtube頻道與臉書社團，時常發布影片或文章分享航運相關知識與工作實錄，吸引不少粉絲訂閱，頻道訂閱人數達到12.1萬，臉書社團也有超過8600名網友加入。

綜合媒體報導，長榮表示，船員（海勤）是採定期僱傭契約制，薪資結構跟陸勤員工不太一樣，但也有獎金，為體恤海勤人員在疫情期間堅守崗位，維護船舶及貨物安全，近日發放防疫獎金感謝他們的辛勞。