永豐金證券運用大數據分析2021年本公司客戶交易數據，以年度五大熱門題材進行個股人氣綜合排名，由聯電（2303）以98238交易人數取得冠軍，長榮（2603）以94487人，排名第二，至於2022年漲幅出色的台積電（2330）則以93419人，居第三名。

永豐金證券表示，數據分析顯示，掌握題材熱門股是投資獲利的致勝策略之一，2021年10大人氣股股價皆上漲，甚至出現漲幅逾兩倍的飆股，永豐金證券為投資人打造「跟風潮股」分析，讓每一位客戶都可以透過雲端大數據準確了解自己2021的投資行為。

永豐金證券統計得出2021年交易人數最多的10大人氣股，前3名參與的交易人數都超過9萬人，聯電以交易人數超過98000人奪冠，2至10名依序為長榮、台積電、中鋼、群創、陽明、友達、華航、鴻海、長榮航，綜觀前10名的人氣股股價表現強勁，展現高人氣行情。

為協助客戶更了解自己的投資行為，永豐金證券數據分析團隊打造「跟風潮股」，透過交易次數、交易總股數、最常關注個股、交易種類等多維度交叉分析，為每一位客戶進行2021年投資歷程回顧解析，並定位出每一位投資人與其他投資人比較的百分比排名，投資人防疫在家就可以用手機查詢，透過大數據了解自己的投資行為。

永豐金證券表示，「跟風潮股」分析以年度進行運算，2021年的分析活動持續到2月底止，所有永豐金證券的投資人都可以查詢分析，希望能幫助投資人更了解自己，打造2022年的投資策略，掌握題材趨勢，讓投資更理性而且效率。