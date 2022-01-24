逢低買盤進場，台股指數反攻17900點！美國聯準會升息腳步逼近，且美國科技股Netflix財報未如預期重挫，上周五美股各大指數持續全面重挫收低，加上台灣本土疫情持續延燒，近期飽受探底壓力的台股未開盤就「烏雲」罩頂，今天指數以低盤開出後一路探低，盤中一度下殺至17682.33點。

不過台股連日走跌，指數已下挫近千點，中小型股也跌幅甚劇，吸引搶短買盤進場，台積電在搶短及護盤買盤進場下率先翻紅，台塑(1301)、南亞(1303)、台塑化(6505)、統一(1216)、和泰車(2207)、股王矽力-KY(6415)、聯發科(2454)、鴻海(2317)等權值股陸續止跌走高，中小型股亦有倚強科(3219)、綠電(8440)、永彰(4523)及樂士(1529)逆勢亮燈漲停，穩住台股多頭信心，截至11點40分為止，加權股價指數約17909點，翻紅小漲約20點，成交量約1882.5億元；OTC指數為217點，下跌0.44點，成交量435億元。

今天盤中上市各類股以油電氣類股表現最佳，上漲1.15%，其次是其他電子類股及半導體類股，分別上漲1%及0.7%，表現較差者為百貨類股、玻璃類股及鋼鐵類股，其中百貨類股下跌3.91%，玻璃類股下跌2.78%，鋼鐵類股下跌1.56%；上櫃部分，表現最佳為半導體類股，上漲0.34%，表現最差為航運類股、下跌1.86%。

就技術面來看，上周台股遭逢美股重挫及本土疫情持續延燒夾擊，加上農曆年長假將至，上周五台股重挫318.98點，加權股價指數以17899.3點作收，失守18000點關卡，累計一周下跌504.03點，跌幅約2.74%，周K收黑，日均量為2647億元，櫃買市場則因中小型股持續遭逢農曆年前獲利了結賣壓，OTC收盤指數為217.66點，累計一周下跌4.38點，跌幅約1.97%，周K連3黑，日均量644.98億元。 今天台股受到上周五美股持續重挫拖累，指數跳空開低，一度失守17700點，不過台積電跌深反彈，盤中由黑翻紅，帶動台股指數守住17800點；近期台股受到美股重挫及農曆年前長假賣壓出籠拖累，指數失守18000點關卡，跌破先前上升趨勢線，雖然今天台股盤中指數探底後向上急拉，但考量盤勢仍未出現如長下影線、十字轉折等落底訊號，短線仍有震盪回測的壓力，加上櫃買指數半年線岌岌可危，暫時沒有止跌跡象，在買盤觀望保守下，預期盤勢即使反彈，空間也會相對有限。

分析師表示，市場對於聯準會緊縮貨幣政策擔憂，引發上周美債殖利率上揚，加上美國醞釀推動科技業反壟斷法案，導致近期美股四大指數聯袂下挫，台股加權指數也跟著同步回檔，雖然過去10餘年間，台股加權指數漲多跌少，但是能連續3年上漲僅有2012年到2014年，而且每年漲幅有限，但2019年到2021年間，股市連3紅，漲幅都在20%以上，面對全球央行開始採取緊縮政策，欲延續過去3年漲勢難度甚高，尤其是2019年至2021年間以半導體漲幅高，意謂需要特別審視。

考量美債殖利率走高，風險性資產普遍承壓，目前市場正在進行本益比修正，先前漲多個股紛紛下挫；且目前距離封關只剩3個交易日，隨後即將迎來10日休市，將影響市場持股信心，選股優於選市，可逢低布局科技權值股、高殖利率概念股及壽險金控股等類股；由於OTC以中小型股為主，容易受盤勢影響波動劇烈，在情勢未明前，應盡量減少OTC持股。