《遠見》聯手中山大學調查，公布台灣百大長青傳承股排行榜，台灣百大長青傳承股排行榜中，可成、群光、鴻海三雄稱霸電子業，另外，和泰車、台達接班10年創造市值大躍進，入選長青傳承典範。

《遠見》2022年特別與中山大學陳世哲教授團隊合作，針對台灣成立30年以上的上市櫃家族企業，透過調查分析其2000年至2020年，連續21年的關鍵經營績效指標，獨家推出台灣百大長青傳承股排行榜，前五名分別為可成、和泰車、興富發、群光、鴻海。

百大長青傳承股排行榜中，電子產業上榜家數最多，達18家，占比近二成。其中，創立36年的可成，在市值成長、每股盈餘與股東權益報酬率等各項指標皆拿下高分，居百大排行之首。不過可成近年因調整營運結構，後續仍需觀察。同為電子產業的群光與鴻海，則分居百大排行的第四、第五名。

百大長青傳承股第二名，由擁有75年歷史的和泰車拿下。居批發零售業第二名的，是有33年歷史的統一超，百大排行為第九名。

《遠見》與中山大學調查結果發現，百大長青家族企業中，有八成已至少交棒接班過一次；現任經營者中，董事長有高達75％為家族成員。並以關鍵財務績效指標，進行分榜排名。由董事長羅智先領軍的統一超，21年平均ROE高達29.5％，是百大家族股中，最會替股東賺錢的榜首。晶華董事長潘思亮、群光董事長許崑泰分居第二、三名，平均ROE是26.8％與24.9％。

獲利王由21年平均EPS每股盈餘達15.5元的可成，以及11.2元的和泰車分居冠、亞軍。

市值成長王由21年總市值成長98倍的潤隆奪冠，其次是興富發94倍、可成約50倍。其中和泰車與台達電二代接班轉型有成，近10年市值大躍進，分別突破四千億元與七千億元，台達電一舉躍居台股前十強，堪稱傳承長青典範。

《遠見》指出，2022年，正值台灣產業轉型與台股躍世界前16強的關鍵時刻。傳承與接班，依舊是台灣家族企業最重要的功課。其中差異，讓曾經都是產業龍頭的大同與台達電現況截然不同，台達電在十餘年間市值翻漲，躍居台股十強，而百年大同由盛轉衰。