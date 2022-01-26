晶圓代工龍頭台積電加碼資本支出，台灣也宣布半導體國產計畫，半導體業未來的前景一片光明。法人表示，台積電領頭增加資本支出，相關海內外的硬體及設備「盟友」可望雨露均霑，台股中的「元大未來關鍵科技ETF」（00876）成分股涵蓋晶圓代工、半導體設備大廠以及5G硬體供應鏈，基本面成長可期，在行情震盪之際可留意布局。

半導體需求暢旺，台積電頻頻加碼資本支出，帶動相關硬體及設備概念股走強。事實上，台灣的半導體設備廠受惠外，海外半導體硬體及設備供應鏈更是大啖投資商機，例如應材、東京威力科創及科林研發三大半導體設備廠，2021年營收都超過百億美元，獲利能力在半導體界數一數二。

法人表示，想一次投資海內外半導體硬體及設備廠，台股雖然掛牌多檔科技題材的ETF，但國內投資的ETF無法涵蓋海外供應鏈，而多數跨國投資的ETF則較少著墨台灣供應鏈。

對此元大未來關鍵科技ETF（00876）有較不同的設計，為滿足同時投資全球重要的科技供應鏈，該ETF除了投資美國、日本兩大科技重鎮，並布局台股比重超過兩成（元大投信官網資料截至2022/1/20），相對全面涵蓋全球科技供應商。

近期美國公債殖利率強彈，引發美國科技股重挫，但經驗顯示，美國聯準會升息後，市場將逐步反應經濟景氣成長，科技股短線震盪後，中長線仍有發揮空間，投資人可逢低留意海外科技股ETF的布局機會。

根據國際半導體產業協會（SEMI）預估，2021年全球半導體設備產業將成長到1030億美元；前五大公司以美國和日本廠商搶占領先份額，分別是應材、艾司摩爾、東京威力科創、科林研發、以及科磊，貢獻超過七成的產值。

元大未來關鍵科技ETF（00876）前五大成分股包括應材、東京威力科創、科林研發及台積電，還有台積電客戶聯發科、高通、賽靈思等，都是元大未來關鍵科技ETF（00876）的成分股，同步參與半導體及5G關鍵科技發展。

元大投信建議，近期行情波動，投資人可透過分批布局或定期定額海外科技股ETF，分散進場風險。因應多元理財需求，元大投信推出「元大基金先生APP」，可隨時查詢元大ETF的淨值走勢及折溢價等資訊，幫助尋找交易機會。