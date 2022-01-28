聯發科(2454)法說落幕，釋出2021年每股大賺7個股本的好消息，對於2022年聯發科依舊信心滿滿，營收將成長達20%，換言之，聯發科營收站上200億美元大關就在今年，聯發科從營收100億美元規模翻倍成長到200億美元，僅需花上2年時間!

聯發科副董事長暨執行長蔡力行在去年底公開場合喊話，「聯發科年營收挑戰200億美元不遠矣」仍言猶在耳，而在昨(28)日的法說會中，聯發科預估今年營收將在成長20%，若以2021年全年營收新台幣4934億元的估算，2022年今年營收新台幣5920.8億元，折合美金約212.85億元，也就是說，聯發科年營收挑戰200億美元大關就在2022年。

聯發科營收甫在2020年營收首次突破新台幣3000億大關、躋身全球百億美元規模半導體公司。聯發科2021年在高基期之上持續強勁成長超過五成，全年營收再創新高達到新台幣4934億元，每股盈餘更是較2020年成長2.7倍、大賺逾7個股本。在2020年到2022年的強勁成長態勢下，聯發科年營收規模從100億美元跳升到200億美元的翻倍，有機會僅需花上2年時間，搭上特成長快車。

聯發科看好未來智慧終端裝置的蓬勃發展，今年透過組織重組調整隊形，加大在運算、連結 與智慧終端平台領域的投資與發展，並聚焦手機、智慧終端平台以及電源管理三大營收動能，三大戰鬥隊形到位，且均將享有均衡健康的成長，不僅如此，聯發科也看好未來成長動能充足，對未來三年營收複合成長率(CAGR)中雙位數(mid teens)增長的目標深具信心。