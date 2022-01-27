民間捐贈BNT全數到貨「還多送24萬劑」 陳時中：感謝鴻海、台積電、慈濟

中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第十七批BNT疫苗91.84萬劑，已於今日上午順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

指揮中心說明，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的1500萬劑BNT疫苗已全數到貨，總計1524.91萬劑，多贈送24.91萬劑，分別為首批9月2日93萬劑、第二批9月9日91萬劑、第三批9月30日54萬劑、第四批10月1日67萬劑、第五批10月4日27萬劑、第六批10月7日88.92萬劑、第七批10月8日88.92萬劑、第八批10月14日82.7萬劑、第九批10月28日90.21萬劑、第十批10月29日91.03萬劑、第十一批11月5日87.17萬劑、第十二批11月12日92.66萬劑、第十三批11月25日93.83萬劑、第十四批12月9日192.35萬劑、第十五批12月30日93.83萬劑，第十六批1月21日99.45萬，以及本批91.84萬劑。本批疫苗效期至2022年5月25日，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。

對於台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會三間企業和民間團體積極協助，提供更多的疫苗讓民眾接種，加速提升台灣疫苗覆蓋率，指揮中心再次表達由衷的謝意。