中央21期疫苗預約結束，但台北市有8萬多劑BNT銷不出去。對此，台北市副市長蔡炳坤31日表示，北市預計2日對外宣布重啟台北市預約系統，4日、5日開放8萬劑BNT預約，2月7日開始接種。

中央21期疫苗預計2月7日至2月13日施打，北市發現有8萬劑BNT乏人問津，台北市長柯文哲多次疾呼中央應重啟系統，給民眾回心轉意的機會。

對於疫苗預約狀況，蔡炳坤以台北車站接種站為例，2月7日至9日三天上午打BNT、下午打高端，BNT每日預約人數不到100人，高端則有1、200人，BNT與高端預約尚未額滿。

蔡炳坤說，北車規畫在2月10日到13日整日施打莫德納，10日、11日每日打2400人，12、13日因適逢六日，將疫苗加量，每日3200劑，莫德納均已全數預約額滿。台北車站接種站年後改採預約制，不提供隨到隨打服務，但針對移工，另外於北車東走廊開一條線，提供BNT、AZ，一天600劑量能隨到隨打。

蔡炳坤指出，由於中央預約系統是委外廠商，中央沒有意願重啟，北市預約系統是由衛生局管理，因此將使用北市平台，提供8萬多劑BNT預約，預計2日對外宣布，2月4、5日提供預約、6日通知預約結果，7日即可開始接種。

另外，蔡炳坤補充，雖高端也剩下6000多劑沒有預約，但重啟預約兩種疫苗會比較複雜，因此系統上不會提供高端預約，現正考慮在北車施打高端時段，同步開放高端隨到隨打，以避免同一時間打兩種疫苗。