2022年台北市長之戰，國民黨立委蔣萬安預計在農曆年後正式宣布參選，外傳民進黨將提名衛福部長陳時中參選。資深媒體人韋安也認為，蔣萬安的對手，應該是陳時中。

韋安6日在臉書貼文表示，據非常懂醫學和防疫的人士表示，新冠疫情在今年年中以後，就會轉入穩定狀態，所以陳時中投入台北市長選舉的概率會大增。蔣萬安的對手應該是陳時中，大概不會有錯啦！

針對2022之戰，韋安認為，蔣萬安若與對手激烈交鋒，只會拉升仇恨值，可能導致藍綠對決的結果。然而近年來只要有藍綠對決，藍營都幾乎屈居下風。

韋安建議，蔣萬安應該堅持回歸到自我的調性，承接經國先生的形象及精神庇蔭，以中道和中庸凸顯與藍綠的差異，劈劃出施政的理想和願景，只有能「超越是非，才能戰勝是非」，若陷入無盡的辯護和攻防，將會掉入無底的陷阱之中。蔣萬安要設定自己的戰場和節奏，不能被對手牽著鼻子走，要把自己最強項的部分，放到最大。