交通部觀光局今（11）日於台北圓山大飯店敦睦廳舉行「2022 年觀光節頒獎典禮」，表彰84位觀光團體及人員，過去一年面對疫情仍然努力不懈堅守崗位，並積極突圍創新。

2021年疫情壟罩，旅遊權威Lonely Planet發布2022年全球十大最佳旅遊國家、地區及城市榜單(Best in Travel 2022)，台北市榮獲2022全球十大最佳旅遊城市第2名。

交通部部長王國材表示，儘管國境尚未解封，觀光局各駐外辦事處仍持續與國際夥伴保持密切合作。透過觀光節頒獎典禮的場合，特別表揚及感謝這些支持台灣的國際夥伴。

王國材也提到，今天有84人或團體獲獎，剛剛也有媒體問到今年觀光補貼措施。疫情以來觀光產業補貼及振興方案，目前是五倍券到4月底，未來也滾動調整。現在已經看到國內觀光業動起來，發掘更多精緻旅遊點，找到台灣好山好水，觀光局現在有16條自行車路線，航港局開發港區的燈塔觀光，台鐵240站鐵道旅遊，尤其南迴每一站都是很棒景點。

今年觀光節頒獎典禮為表揚過去一年對台灣觀光發展有傑出表現與貢獻之個人及機關團體，共頒發「台灣觀光貢獻獎」、「優良觀光產業團體獎」、「優良觀光產業獎」、「優良觀光產業從業人員獎」、「熱心觀光事業團體及個人獎」、「觀光遊樂業督導考核競賽獎」等6項獎項。