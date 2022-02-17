2022年台南市長選舉，民進黨以現任市長黃偉哲獲得提名機率高；國民黨台南市議員謝龍介、不分區立委陳以信日前宣布將爭取國民黨提名、前立委高思博也有意參選。資深媒體人黃暐瀚表示，謝龍介要選台南市，並宣稱只做4年，這是放大絕，或許會讓台南、高雄的選情發生化學變化，甚至讓民進黨選到挫折時，才會帶動全台灣。

針對2022年選戰，黃暐瀚17日在政論節目《新聞大白話》中表示，他認為是決戰南台灣，但並不是要贏，目前有台南、嘉義縣、高雄市、屏東等4個縣市。不過，若謝龍介壯士斷腕，就是要選台南市，稱絕對不會去立法院，吳敦義不去，他也不會去，這已經是放大絕了。

黃暐瀚接著表示，在這種情況下，化學變化就會發生，如果這種化學變化，如果能讓民進黨在台南、高雄選到挫折時，這才會帶動全台灣。另外，台北市長、新北市長選舉，本來就是國民黨會贏。

資深媒體人董智森則表示，整個南台灣，高雄當然是指標。很多人對高雄不看好，但現在的選舉跟過去不太一樣，現在選舉有一個贏的因素，就是要好玩，比如2014年，全台灣最好玩的就是柯文哲，所以國民黨要想想看，怎麼去打不一樣的選戰；但這不能只靠幾個老人，而是要找更多人來一起思考，有沒有一個人可以帶領，並造成外溢效果，這對選舉而言，是很重要的。