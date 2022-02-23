宜蘭縣長林姿妙因涉貪汙等案件，遭檢方聲請羈押禁見，法院稍早裁定80萬交保。國民黨痛批民進黨政府，將檢調系統做為選舉工具，政治黑手介入司法。對此，民進黨立委林楚茵今日批評，宜蘭縣府集體涉貪，國民黨竟還在聲援，呼籲國民黨主席朱立倫別轉移焦點，好好面對自己的罪刑。

林姿妙官邸近日遭到兩次大動作搜索、約談，國民黨昨日批評，搜索兩次至今沒有具體證據，實有違「比例原則」，有鑑於年底選舉將至，不禁令人懷疑民進黨政府將檢、警、調，甚至監察等國家機器做為選舉工具。

對此，林楚茵表示，朱立倫領導下的國民黨連基本是非對錯都沒有，奉勸朱立倫別想轉移焦點，稱這些是「造謠抹黑」，把所有問題怪民進黨、怪司法、怪媒體，好好面對自己的罪行。

民進黨立委許智傑也說，林姿妙案件對錯，需要等待司法調查結果再做判斷，朱立倫大扣政治追殺帽子，以及國民黨大陣仗組律師團，只是徒增口水，無法改變事實真相的對錯。